Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Gorlicach. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gorlice, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trzy jednostki straży - OSP z Krygu oraz Lipinek, oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza z Gorlic, do tego jeszcze pogotowie ratunkowe oraz policja zostały zadysponowane do kolizji, do której doszło w Lipinkach. Osobowa toyota z dużą siłą wjechała do rowu. Auto przewróciło się na bok. Wkrótce więcej informacji.

W Gorlickim Centrum Kultury odbył się koncert promocyjny płyty pod tytułem „Z nieba wysokiego” Chóru Kameralnego Belfersingers. Na scenie GCK zaśpiewali artyści, którzy uczestniczyli w jej nagraniu. Widzowie mogli zobaczyć Julię Dosznę, Serenczę, Kwartet Smyczkowy Beskid i oczywiście Chór Kameralny Belfersingers pod dyrekcją Jakuba Zwierza.