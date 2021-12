W gminach Biecz i Bobowa wydadzą w sumie blisko 70 milionów złotych na inwestycje, większość to środki zewnętrzne

FLESZ - Co dalej z pracą zdalną? Ekspert nie pozostawia złudzeń: Firmy wolą wrócić do swoich siedzib

Radni zdecydowali w głosowaniu, że na wydatki majątkowe zostanie przeznaczone blisko 40 mln złotych z budżetu, który oscyluje wokół 85 milionów

.

- Inwestycje i jeszcze raz inwestycje, tak w największym skrócie można określić to co zaplanowaliśmy – mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. - Ponad 40 procent z budżetu pójdzie właśnie na to. Jestem pewien, że po zrealizowaniu naszych zamierzeń atrakcyjność gminy zdecydowanie się podniesie - dodaje.

Oczywiście burmistrz dostrzega też pewne problemy, choć nie są one związane bezpośrednio z gminą.

- Niestety może się okazać, że nasze plany inwestycyjne nie wypalą w pełni z bardzo prostego powodu, nie będzie wykonawców - stwierdza burmistrz. - To oczywiście nie jest przesądzone, ale tylko taka projekcja obaw, każdy, kto zajmuje się inwestycjami, wie, że rynek usług budowlanych jest obecnie bardzo trudny a ceny niestety szaleją - podkreśla.

Nie zmienia to faktu, że w Bobowej już poczynili kroki, by dobrze wydać zapisane w budżecie sumy.