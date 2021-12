Musisz zgłosić czym ogrzewasz swój dom, masz na to jeszcze pół roku, potem możesz dostać grzywnę Lech Klimek

Musisz zgłosić czym ogrzewasz swój dom, masz na to jeszcze pół roku

Zostało już tylko sześć miesięcy na przekazanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Kto się spóźni, może ten może zostać ukarany grzywną. Małopolanie a w tym mieszkańcy naszego powiatu nadal jednak czekają. Według danych na grudzień 2021 r., do bazy wpłynęło 73 tys. deklaracji z Małopolski i dotyczą one zaledwie 8 proc. punktów adresowych. Wciąż więc około 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku.