Lipinki. Kolizja w Lipinkach. Na miejscu strażacy z OSP w Krygu i Lipinkach, JRG, pogotowie ratunkowe oraz policja [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Trzy jednostki straży - OSP z Krygu oraz Lipinek, oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza z Gorlic, do tego jeszcze pogotowie ratunkowe oraz policja zostały zadysponowane do kolizji, do której doszło w Lipinkach. Osobowa toyota z dużą siłą wjechała do rowu. Auto przewróciło się na bok. Wkrótce więcej informacji.