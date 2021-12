Zagórzany. Św. Mikołaj przyciągnął strażakom nowy wóz bojowy wart prawie 900 tysięcy złotych. Niezwykły gość został przywitany z honorami

Z humorem, ale i trudną do ukrycia radością i dumą społeczność Zagórzan podeszła do uroczystości, na razie nieoficjalnego jeszcze, przekazania tamtejszej jednostce OSP nowego, średniego wozu bojowego. Przygotowali całą inscenizację, najpewniej z myślą o najmłodszych, którzy całe wydarzenie oglądali z otwartymi buziami. Auto kosztowało prawie 900 tysięcy złotych, a zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z kilku zewnętrznych źródeł, wkładu własnego jednostki oraz dotacji z budżetu gminy Gorlice.

Dzisiejsze powitanie miało charakter nieoficjalny, więc i atmosfera była nieco luźniejsza. Nie mogło się więc obyć bez szampana, bynajmniej nie został on wypity, a wylany na samochód. Dla lepszego efektu jedna z gospodyń wytarła go później własną chustką – wszystko ponoć miało zapewnić w powodzenie w eksploatacji. Wóz ratowniczo-gaśniczy to Man TGM 18.320. W strażackiej skali określany jest jako średni.