Gorlickie. W ostatnich dniach roku sporo się dzieje na lokalnym rynku nieruchomości. Można kupić nawet dwór [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Z końcem roku jedni czynią postanowienia na nowy, inni zaś decydują się na inwestycje. Na przykład w nieruchomości. Na gorlickim rynku sporo się dzieje w tej dziedzinie. Widać to doskonale na portalu otodom.pl. Pośród ofert znalazł się między innymi dwór w Uściu Gorlickim. By go mieć trzeba wydać wprawdzie kilkaset tysięcy złotych, a później kolejne pieniądze na prace remontowe, ale w zamian dostaniemy prawdziwą posiadłość z co najmniej dziesięcioma pokojami.