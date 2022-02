Luty w Gorlicach: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Gorlicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gorlic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Takie objawy daje Omikron. 20 objawów wirusa, które mogą przypominać przeziębienie [LISTA] 1.2”?

Przegląd stycznia 2022 w Gorlicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Takie objawy daje Omikron. 20 objawów wirusa, które mogą przypominać przeziębienie [LISTA] 1.2 Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić. 📢 Kobylanka. Pani Kasia piecze wspaniałe torty i chleby z mąki własnego przemiału. Jest prawdziwą królową w domowej kuchni [ZDJĘCIA] Kocha mąkę i kawę. Pierwszą mieli sama. Ba, właściwie to sieje zboże, dogląda, jak rośnie, pilnuje zbiorów. Bo jak zapewnia z całą stanowczością, nie ma piękniejszego zapachu, niż nuta świeżo zmielonego ziarna. Poza tym piecze. W zasadzie wszystko, od ciasteczek przez bułki, bagietki, chleby po piętrowe torty. Katarzyna Bugno z Kobylanki właścicielką jedynego chyba w Gorlickiem zarejestrowanego zakładu produkcji żywności w warunkach domowych.

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania i domy nawet za połowę ceny [OFERTY LUTY 2022] 1.02 LICYTACJE MIESZKAŃ I DOMÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM, które odbędą się w lutym 2022 r. Tanie mieszkania i domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup mieszkania w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza wynosi nawet połowę ich realnej wartości! Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w lutym w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Prasówka luty Gorlice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gorlic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Od dziś zmiana stawki VAT z 5 na 0 procent nie tylko na chleb i warzywa od 1 lutego 2022. Zobacz listę Wraz z 1 lutego ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wchodzi w życie. VAT na żywność zostaje obniżony z 5 do 0 procent. Kolejne rozwiązania i obniżki podatków mają złagodzić wpływ inflacji na portfele Polaków. Zerowy VAT na produkty spożywcze będzie obowiązywał przez pół roku i miesięcznie ma powodować wydatek mniejszy o ok. 45 zł, jak zapowiedział szef rządu. Zmiany w sklepach zamierza kontrolować UOKiK. Jakie produkty spożywcze obejmie obniżka VAT?

📢 Strażacy musieli pociąć auto, które dachowało podczas wypadku. Na szczęście tym razem uwalnianie ofiar to były tylko ćwiczenia Wywrócony samochód po dachowaniu, a w nim uwięzieni pasażerowie. To scenariusz ćwiczeń strażackich ochotników z Biecza i Binarowej. Wszystko na wypadek realnego zagrożenia. Wtedy nie ma czasu na zastanawianie się. Trzeba działać. 📢 Gorlice. Orkiestrowy finał w Sokole. Grają lokalne zespoły, trwają sportowe i taneczne pokazy, a na licytacji - przelot cesną [ZDJĘCIA] Twa 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Gorlice postanowiły zrobić go w wyremontowanym Sokole. Na scenie grają lokalne zespoły, a w salach treningowych swoimi umiejętnościami popisują się sportowcy. Odbył się takie pokaz zumby. Trzeba przyznać, że dziewczyny mają energię! 📢 Wielka orkiestrowa sztafeta zakończyła się o godzinie 16, na ostatniej zmianie pobiegło Stowarzyszenie Maraton Po 33 godzinach biegu gorlickiej sztafety dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pałeczkę z rąk łączonej ekipy Gorlickiej Grupy Biegowej i Wilków z Jodłowej przejęli biegacze ze Stowarzyszenia Maraton, których wspierał Ryszard Fiega. Ostatnia zmiana zakończyła bieg o godzinie 16. Tuż po tym biegacze przekazali puszkę z datkami do gorlickiego sztabu. Wielka sztafeta wystartowała w sobotę, kilka minut po godzinie 6 rano a wielu biegaczy pojawiło się na trasie więcej niż jeden raz. Każda zmiana trwała godzinę i żeby wystartować w biegu, trzeba było wpłacić wpisowe w postaci datku na orkiestrę. Od samego rana również w Bobowej trwała zbiórka, To kolejny rok gdy nie było tam orkiestrowej imprezy a trzeba pamiętać, ze Bobowa gra z orkiestrą od 30 już lat. Wolontariusze, którzy prowadzili zbiórkę nie tylko na terenie gminy Bobowa, ale też po sąsiedzku w Łużnej, dostarczali puszki do lokalnego sztabu, w szkole podstawowej a nad wszystkim czuwał jej dyrektor Adam Urbanek.

📢 Gorlickie. Wichury nad regionem. W Jankowej wiatr uszkodził połać dachu, jest wiele połamanych drzew, były braki prądu [ZDJĘCIA] W Gorlickiem wiać zaczęło około godz. 3 nad ranem. W świetle ulicznych lamp widać było śnieg, a po chwili deszcz. I tak na zmianę. Po wschodzie słońca wiało już bardzo mocno. W dotychczasowych interwencjach wzięło udział około 150 strażaków. 📢 Gorlice. Orkiestrowy Kręciołek nad brzegiem Ropy. Kręcą kółka, kibicują i oczywiście zapełniają puszki [ZDJĘCIA] Fani motoryzacji i jednocześnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grają nad brzegiem Ropy na starym placu targowym. W ruch poszły puszki i samochodowe koła. Czasem tryska spod nich błoto, czasem woda albo lekki dymek. Wszyscy bawią się doskonale, popisują swoimi umiejętnościami w kręceniu bączków, pachnie kiełbasa z grilla, ale najważniejszy jest cel: naj najlepszy wynik zbiórki.

📢 Morsy Ziemi Gorlickiej grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Specjalna puszka trafiła nad brzegi Sękówki [ZDJĘCIA] Jak zapowiadali, tak zrobili. Zresztą, to ich tradycja, że w orkiestrową niedzielę morsy grają razem z Jurkiem Owsiakiem. Specjalna puszka i tym razem trafiła z nimi do wody. A nawet zanurkowała! Każdy z morsów zadbał, by puszka nie była pusta. Była oczywiście wspólna rozgrzewka, później szybka kąpiel. Ja zawsze w doborowym towarzystwie, więc z głośnym śmiechem. 📢 Gdzie najczęściej przekraczamy prędkość? Jest kilka miejsc, w których można łatwo zarobić mandat z nowego taryfikatora W Gorlickiem, jak w każdy innym miejscu, są takie drogowe odcinki, gdzie kierowcy szczególnie czują ciężką nogę, a co za tym idzie, właśnie tam najczęściej można trafić na policyjne patrole. Nie jeden już kierowca, z bólem serca podpisywał blankiet, a później dokonywał stosownej wpłaty. Od 1 stycznia 2022 roku, są one jeszcze bardziej, niż do tej pory dotkliwe. Jeżeli nie chcemy narazić się na nowe, surowe mandaty lepiej w tym rejonie zwolnić i jechać zgodnie z przepisami.

📢 Wystartowali dzisiaj rano. Przez blisko 34 godziny w gorlickim parku miejskim odbywa się charytatywna sztafeta WOŚP. Wystartowali kilka minut po godzinie 6 rano i będą biegli do jutra do 16. W tym roku po raz kolejny gorliccy biegacze skupieni w Gorlickiej Grupie Biegowej oraz Stowarzyszeniu Maraton Gorlice znów na sportowo włączyli się w wielkie orkiestrowe granie. Wzorem poprzedniego roku w grupach biorą udział w 2022 minutowej "sztafecie", włączając się tym samym w Wirtualny Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Biegają w Parku Miejskim w Gorlicach, zmieniając się co godzinę przy "parkowych misiach". Tak naprawdę nie liczy się tempo czy ilość przebiegniętych kilometrów, nikt tu niczego nie sprawdź, ważne jest by sztafeta była cały czas w ruchu. By wystartować w sztafecie każdy z jej uczestników musiał wpłacić symboliczny datek na rzecz Wielkiej Orkiestry.

📢 Gorlice. Lokalny rynek nieruchomości oferuje trzy mieszkania na jednym z ulubionych osiedli gorliczan. Jedno, poniżej 250 tysięcy Lokalny rynek nieruchomości wszedł w nowy rok z przytupem. Pojawiło się wiele nowych, ciekawych ofert, przede wszystkim mieszkaniowych. Właściciele trzech mieszkań na jednym z ulubionych osiedli gorliczan, zdecydowali się na sprzedaż swoich nieruchomości. Chodzi o ulicę Konopnickiej. Na portalu otodom.pl znajdziemy szczegółowe ich opisy oraz kontakty do agentów. Rynek proponuje też dwa budynki usługowe. Ten w Gorlicach jest po kapitalnym remoncie, świetnie zaprojektowanych wnętrzach. Drugi, w Ropie wymaga pewnych nakładów, ale na pewno nie brak mu potencjału na wykorzystanie. 📢 Darmowy test antygenowy na COVID dostępny w 11 placówkach w Małopolsce [LISTA] Od czwartku można testować się w kierunku SARS-CoV-2 także w aptekach. Badanie przeprowadzi farmaceuta, jest ono darmowe, a wynik dostępny w kilkanaście minut. Gdzie można skorzystać z takiego testu w Małopolsce? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Czarne powiaty w Małopolsce. W tych regionach koronawirus uderza najmocniej. Efekt wariantu Omikron Piąta fala pandemii rośnie w szalonym tempie. W środę liczba zakażeń przekroczyła kolejną barierę. W całym kraju odnotowano ponad 53 tys. zakażeń. Tak źle jeszcze nie było. Jeśli chodzi o Małopolskę to średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła ponad 108 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To jeden z najgorszych wyników w kraju. Przeanalizowaliśmy sytuację we wszystkich powiatach województwa. 📢 Gorlice. Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego za nami. Wiemy, kto wygrał [ZDJĘCIA] W Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Do jury zaangażowani zostali zawodowi plastycy. W sumie ocenie poddane zostało niemal 60 prac.

📢 Sękowa. Kurs wizażu dla nastolatek w Gminnym Ośrodku Kultury. Niektóre makijaże robią wrażenie [ZDJĘCIA] Tajniki zdrowiej cery i dyskretnego makijażu poznawały najmłodsze uczestniczki feryjnych warsztatów wizażu, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej. Dziewczyny uczyły się, jak uwydatnić największe walory swojej urody, ale jednocześnie kilka sposobów na sprytne ukrycie tego, co nie powinno się rzucać w oczy. W ogóle cały dzień był poświęcony urodzie, bo przy okazji nauki eleganckiego makijażu, można było zrobić sobie fajną bransoletkę w kolorach, które podpowiedziała fantazja. 📢 Perły z Lamusa w nowym miejscu w Gorlicach! 📢 Bobowa. IV Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele pw. Wszystkich Świętych. Pośród wykonawców Sylwia Zelek-Golonka [ZDJĘCIA] Powoli kończy się czas kolędowania. Z tej okazji w Bobowej odbył się wyjątkowy koncert, którego gościem była Sylwia Zelek-Golonka. Wokalistce akompaniowała s. Wojciecha Tarnawska, bobowska organistka oraz dyrygentka chóru Cantate Deo. Podczas koncertu wystąpił również parafialny zestół Skrzydła Wiary, który tworzą dzieci i młodzież z parafii. Opiekunami zespołu są Patrycja i Łukasz Kruczkowie.

📢 SP9KGR to nie oryginalna tablica rejestracyjna, a znak, po którym rozpoznawany będzie nowy Gorlicki Klub Krótkofalowców SP9KGR to nie oryginalna tablica rejestracyjna, a znak, po którym rozpoznawany będzie nowy Gorlicki Klub Krótkofalowców. Na czele klubu stanął Piotr Piotrowski. Tym, którzy nie wiedzą, czym jest krótkofalarstwo, w dużym skrócie możemy odpowiedzieć: sposobem na komunikację z całym światem bez konieczności opłacania roamingu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Polacy mogą tankować najtańsze paliwo w Europie