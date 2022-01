Wielka orkiestrowa sztafeta zakończyła się o godzinie 16, na ostatniej zmianie pobiegło Stowarzyszenie Maraton Lech Klimek

Po 33 godzinach biegu gorlickiej sztafety dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pałeczkę z rąk łączonej ekipy Gorlickiej Grupy Biegowej i Wilków z Jodłowej przejęli biegacze ze Stowarzyszenia Maraton, których wspierał Ryszard Fiega. Ostatnia zmiana zakończyła bieg o godzinie 16. Tuż po tym biegacze przekazali puszkę z datkami do gorlickiego sztabu. Wielka sztafeta wystartowała w sobotę, kilka minut po godzinie 6 rano a wielu biegaczy pojawiło się na trasie więcej niż jeden raz. Każda zmiana trwała godzinę i żeby wystartować w biegu, trzeba było wpłacić wpisowe w postaci datku na orkiestrę. Od samego rana również w Bobowej trwała zbiórka, To kolejny rok gdy nie było tam orkiestrowej imprezy a trzeba pamiętać, ze Bobowa gra z orkiestrą od 30 już lat. Wolontariusze, którzy prowadzili zbiórkę nie tylko na terenie gminy Bobowa, ale też po sąsiedzku w Łużnej, dostarczali puszki do lokalnego sztabu, w szkole podstawowej a nad wszystkim czuwał jej dyrektor Adam Urbanek.