Wystartowali dzisiaj rano. Przez blisko 34 godziny w gorlickim parku miejskim odbywa się charytatywna sztafeta WOŚP. Lech Klimek

Wystartowali kilka minut po godzinie 6 rano i będą biegli do jutra do 16. W tym roku po raz kolejny gorliccy biegacze skupieni w Gorlickiej Grupie Biegowej oraz Stowarzyszeniu Maraton Gorlice znów na sportowo włączyli się w wielkie orkiestrowe granie. Wzorem poprzedniego roku w grupach biorą udział w 2022 minutowej "sztafecie", włączając się tym samym w Wirtualny Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Biegają w Parku Miejskim w Gorlicach, zmieniając się co godzinę przy "parkowych misiach". Tak naprawdę nie liczy się tempo czy ilość przebiegniętych kilometrów, nikt tu niczego nie sprawdź, ważne jest by sztafeta była cały czas w ruchu. By wystartować w sztafecie każdy z jej uczestników musiał wpłacić symboliczny datek na rzecz Wielkiej Orkiestry.