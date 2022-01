Gorlickie. Śnieżnie i ślisko na drogach. W Binarowej dachowanie, w Siedliskach auta miały problem z pokonaniem górki

Na społecznościowych forach kierowcy donszą o fatalnych warunkach na drogach. W Binarowej rano doszło do dachowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sytuacja wyglądała poważnie. Kłopoty z przejazdem mieli kierowcy w Siedliskach. Droga wojewódzka, która przecina wieś, w zimie bywa trudna do pokonania, zwłaszcza na podjeździe pod górkę w samym niemal centrum. Tak było dzisiaj.

Spodziewana temperatura w niedzielę w Gorlicach to -3°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -13°C.

Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Gorlicach wynosić będzie 80 procent. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Możemy się też spodziewać się podmuchów waitru o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C.