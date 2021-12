Gorlice. Radny wnioskuje o montaż sygnalizacji lub progu zwlaniającego na ulicy Legionów. Sprawą zajmie się ZDW w Krakowie

Radny już na wstępie poinformował, że występuje w imieniu rodziców uczniów, którzy uczęszczają do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4. Jak uzasadniał, kieruje się przy tym wartościami nadrzędnymi – zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem dzieci.

- Codziennie przez przejście przechodzi wiele dzieci, jest to przejście bez sygnalizacji świetlnej, a droga jest bardzo ruchliwa, co stwarza niebezpieczeństwo spowodowania kolizji – przekonywał w swoim wniosku. - Rodzice muszą codziennie odprowadzać dzieci przez przejście, gdyby było odpowiednio zabezpieczone, uczniowie mogliby sami przemierzać tę drogę – argumentował dalej.

Alternatywą dla sygnalizacji mógłby być próg zwalniający. Radny zwrócił się do burmistrza, by skierował jego prośbę do zarządcy drogi. I tak się stało. W odpowiedzi na interpelację Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza miasta poinformował, iż takowa trafiła do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie.

Czekamy więc na odpowiedź.