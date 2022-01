Gorlice. Mechanicy, serwisanci, sprzedawcy, kierowcy z największą szansą na zatrudnienie. Prezentujemy najnowszy pakiet ofert pracy

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (praca na terenie woj. małopolskiego) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - 6 m-cy; chęć do pracy, komunikatywność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, sprawność fizyczna, uzdolnienia techniczne, samodzielność, rzetelność, dokładność, dbałość o jakość pracy, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych. StPr/21/0932

Mechanik rowerów (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe - kierunek bez znaczenia; staż pracy - mile widziany, istnieje możliwość przyuczenia; ogólna znajomość wykonywania prac technicznych/mechanicznych. StPr/21/0972

Serwisant sprzętu komputerowego (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie średnie techniczne lub informatyczne; staż pracy - mile widziany, znajomość zagadnień związanych ze sprzętem komputerowym. StPr/21/0973 Kierowca autobusu (obsługa linii obsługiwanych przez pracodawcę) Wykształcenie brak lub niepełne podstawowe; staż pracy - pożądany; prawo jazdy kat. D; świadectwo kwalifikacji - przewóz osób. StPr/21/0981 Mechanik samochodów ciężarowych - autobusów (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne; staż pracy - pożądany; prawo jazdy kat. B; umiejętność naprawy samochodów ciężarowych. StPr/21/0982 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (miejsce pracy Kobylanka) Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe techniczne lub mechaniczne, staż pracy - 3 m-ce przy obsłudze obrabiarki CNC; umiejętność czytania rysunku technicznego; umiejętność obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie CNC. StPr/22/0008 Operator wytaczarki CNC (miejsce pracy Kobylanka) Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe techniczne lub mechaniczne, staż pracy - 3 m-ce przy obsłudze wytaczarki CNC lub obrabiarki CNC; umiejętność czytania rysunku technicznego; umiejętność obsługi wytaczarki CNC. StPr/22/0009 Magazynier (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - mile widziany; książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych; umiejętność pracy w zespole; zdolności logistyczne; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. StPr/22/0012 Pracownik administracyjno - biurowy (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie średnie; staż pracy - mile widziany; znajomość j. angielskiego - mile widziana; umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz prawidłowego redagowania pism urzędowych; posiadanie kursów, certyfikatów - dod. atut; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. StPr/22/0015 Pracownik rozkładający towar na półkach (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - mile widziany; książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych; umiejętność pracy w zespole; umiejętność dobrej organizacji pracy; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. StPr/22/0016 Pracownik ochrony fizycznej (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - mile widziany; książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych; dobra kondycja fizyczna, odporność na stresowe sytuacje, wysoka kultura osobista; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. StPr/22/0017 Sprzedawca (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - mile widziany; książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych; doświadczenie w pracy z klientem - dod. atut; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. StPr/22/0018 Mechanik samochodowy (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe kierunkowe; staż pracy - mile widziany. StPr/22/0019 Hydraulik (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - 3 lata; umiejętność wykonywania napraw i konserwacji urządzeń wod - can. StPr/22/0020 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodach mechanicznych (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie min. średnie z maturą, preferowane wyższe; przygotowanie pedagogiczne; 2- letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach wymagających umiejętności praktycznych związanych z branżą mechaniczną; mile widziane uprawnienia egzaminatora OKE oraz aktualna wiedza o zasadach przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; umiejętność pracy z młodzieżą, umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu nauczanych zawodów; StPr/22/0023 Kierownik Wydziału Remontowego (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie min. średnie techniczne lub mechaniczne; staż pracy 1 rok na stanowisku: kierownika zakładu przemysłowego; znajomość j. angielskiego w mowie na poziomie - B2; uprawnienia SEP - grupa I, grupa II - mile widziane. Umiejętność zarządzania zespołem, zdolności organizacyjne; osoba dyspozycyjna, kreatywna; umiejętność czytania rysunku technicznego; umiejętność obsługi komputera StPr/22/0025 Pakowacz / operator wózka widłowego (miejsce pracy Gorlice) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy w zawodzie - dod. atut; aktualne uprawnienia UDT na obsługę wózka widłowego; zgoda na pracę w systemie 3 zmianowym. StPr/22/0027 Murarz (praca na terenie Belgii) Wykształcenie zasadnicze zawodowe; staż pracy - 1 rok; prawo jazdy kat. B - mile widziane; sumienność; zaangażowanie w pracę; zgoda na pracę w delegacji. StPr/22/0028 Kierownik działu administracyjno-gospodarczego** (miejsce pracy Klimkówka) Wykształcenie wyższe - kierunek bez znaczenia; staż pracy - min. 3 lata (stanowisko bez znaczenia, aczkolwiek preferowane, by kandydat posiadał znajomość zagadnień prawa pracy oraz działu kadr i płac); bardzo dobry stan zdrowia; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; komunikatywność; odpowiedzialność; dobra organizacja czasu pracy; sumienność. StPr/22/0030