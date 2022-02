Gorlice. Co dalej z komunikacją miejską do stacji w Zagórzanach? Są pierwsze pomysły, ale ostatecznego rozwiązania wciąż nie ma

W sprawie chodzi o dwie kwestie. Pierwsza dotyczy dowozu pasażerów na stację w Zagórzanach w godzinach, które skorelowane byłyby z odjazdami i przyjazdami poszczególnych połączeń. Druga zaś jest bardziej - nazwijmy to - bliska skórze i dotyczy uruchomienia poczekalni i toalet, bo jak na razie, podróżni czekają na pociąg pod chmurką, a z potrzebą muszą zaczekać do przyjazdu składu.

Sprawę połączeń podniósł był Szymon Białoń z Kolejowych Gorlic: - W opinii pasażerów, rozkład jazdy miejskiego przewoźnika jest niedostosowany do tego kolejowego - opisywał nam. - Skarżą się, że muszą czekać nawet pół godziny na przyjazd lub odjazd autobusu ze stacji. Przypomnijmy tylko, że od lat poczekalnia na tej stacji nie istnieje - wskazywał.

W sprawę włączyli się radni miejscy. Na styczniowej sesji, Lucyna Jamro zaproponowała, by władze zwróciły się do spółki PKP, by ta na nowo uruchomiła poczekalnię oraz toalety. Tym bardziej że pustką zieją pomieszczenia po restauracji, która się wyprowadziła. Wróciła też sprawa rozkładu jazdy miejskiej komunikacji.