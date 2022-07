Bobowa. Działki w strefie gospodarczej sprzedano rok temu. Teraz wszyscy czekają na start inwestycji i nowe miejsca pracy

- Zainwestowaliśmy w teren ponad 4,3 mln złotych publicznych pieniędzy, uzbrajając go we wszystkie media - opowiada. - Stworzyliśmy tam układ komunikacyjny. Wszystko było gotowe już w grudniu 2018 roku. Bardzo zależało mi, żebyśmy szybko znaleźli firmy, które chciałyby u nas zainwestować. Wszystko, co udało się zrobić, było z myślą o naszych mieszkańcach, o przyszłości gminy. Przecież każdy nowy przedsiębiorca, to miejsca pracy – podkreśla burmistrz.