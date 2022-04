Szkoła z Zagórzan zostawiła w pobitym polu wszystkie podstawówki w powiecie gorlickim. Takie są wyniki kolejnego rankingu oświatowego

- To po raz trzeci w ostatnich latach odnosimy sukces, jesteśmy najlepsi w powiecie - mówi, nie kryjąc dumy. - Gdybym więc miała powiedzieć, co leży u podstaw tych dobrych wyników, to zdecydowanie ciężka i systematyczna praca, pasja z jaką wykonują swój zawód moi nauczyciele - dodaje.