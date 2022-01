Szalowa. Strażacka inicjatywa - druhowie z OSP montują czujniki dymu w drewnianych domach. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie

Siedliska, Lipinki, Szymbark, Bystra – w tych miejscowościach Gorlickiego doszło w minionym roku do tragicznych pożarów drewnianych domów. W płomieniach zginęli ludzie. To właśnie te dramatyczne wydarzenia były kanwą inicjatywy druhów z Szalowej.

- Za pieniądze zebrane podczas rozprowadzania strażackich kalendarzy, nasza jednostka zakupiła czujniki dymu – wyjaśnia nam Marcin Barczyk, naczelnik OSP w Szalowej.

Urządzenia, o których wspomina, będą montowane w drewnianych domach, które są w miejscowości. Mają być formą zabezpieczenia przeciwpożarowego. Choć nie zapobiegają powstawaniu pożaru, to mogą skutecznie zaalarmować mieszkańców. To zaś szansa na szybkie opuszczenie domu, zaalarmowanie służb ratunkowych, ugaszenie ognia w zarodku, ograniczenie strat. I przede wszystkim ratunek dla zdrowia, a nawet życia. W znacznej bowiem mierze, do tragedii dochodzi na skutek zetknięcia się ofiary z dymami i toksycznymi produktami spalania - tlenkiem węgla, chlorowodorem, cyjanowodorem.