Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Gorlicach. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gorlic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gorlicami zawładnęło 120 tancerzy rock and rolla akrobatycznego i boogie woogie. Międzynarodowy Turniej o Puchar Polski za nami!”?

📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu gorlickiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu gorlickiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Gorlice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gorlicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pijacki rajd po drogach Gorlickiego. Mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu we krwi. Stracił swoje audi Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca audi, który przemierzał drogi Gorlickiego. Za nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Ale nie tylko. Jest też pierwszym w naszym regionie, który w obliczu nowych przepisów straci samochód za jazdę po pijanemu. Auto zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym. Policja apeluje o rozsądek!

📢 Święto w Sękowej! Tutejsza podstawówka ze 150-letnią tradycją otrzymała imię Pionierów Przemysłu Naftowego i sztandar Od dzisiaj Szkoła Podstawowa w Sękowej ma swojego patrona, a właściwie patronów, bo Pionierów Przemysłu Naftowego z terenu samej Sękowej, ale też Siar, obydwu Męcin i Ropicy Górnej, jest aż sześćdziesięciu. Razem z imieniem społeczność szkolna przyjęła sztandar i złożyła przyrzeczenie. 📢 Wybory Samorządowe 2024. Trzech kandydatów powalczy o fotel wójta gminy Moszczenica W zbliżających się wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, mieszkańcy Moszczenicy będą wybierać pomiędzy trzema kandydatami. Kolejny raz fotel wójta powalczą Jerzy Wałęga i Mieczysław Mazur a trzeci kandydat to debiutująca na samorządowym polu Ewa Stępień

📢 Dopłaty bezpośrednie i obszarowe w 2024 roku. Zapraszamy do skorzystania! 📢 Konwencja wyborcza KWW Koalicja Gorlicka KGR. Ponadpartyjny konglomerat samorządowców i fachowców Kolejnym komitetem wyborczym, który przedstawił swoją ekipę jest Koalicji Gorlickiej KGR. Ta formacja to zbiór osób, których nie łączy przynależność partyjna, ale wspólny cel, praca dla dobra społeczności lokalnej. W czasie spotkania mającego formę konwencji wyborczej liderzy koalicji przedstawili kandydatów do rady powiatu gorlickiego, rady miasta Gorlice oraz na wójta gminy Łużna jak również ekipę do rady tej gminy.

📢 Inwestycyjna Staszkówka. Trwa budowa bloku komunalnego, a projektanci opracowują dokumentację na wodociąg Mury pną się do góry. W Staszkówce oczywiście, gdzie trwa budowa bloku komunalnego. Stopień zaawansowania prac został określony na poziomie 70 procent. Gmina rozstrzygnęła także przetarg na budowę sieci wodociągowej. Tutaj priorytetem jest zaopatrzenie centrum wsi, w tym mieszkaniowej inwestycji. 📢 Gorlicami zawładnie 120 tancerzy rock and rolla akrobatycznego i boogie woogie. Międzynarodowy Turniej o Puchar Polski już w sobotę Pod patronatem honorowym burmistrza Gorlic Rafała Kukli i medialnym Gazety Krakowskiej w najbliższą sobotę 16 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach odbędzie się Międzynarodowy Turniej o Puchar Polski w Tańcu Rock and roll Akrobatyczny i Boogie Woogie. Imprezę promuje i wspiera Polski Związek Rock’n’rolla Akrobatycznego i Polskie Stowarzyszenie Boogie Woogie.

📢 22 mln złotych wydała gmina Bobowa na termomodernizację szkół. Przy każdej placówce powstała instalacja fotowoltaiczna Gmina Bobowa zrealizowała bardzo ważny projekt związany z termomodernizacją szkół. Dotyczył on szkół w Wilczyskach, ale też w Brzanie, w Siedliskach i Jankowej oraz w Stróżnej. Samorząd gminy Bobowa uzyskał dofinansowanie na realizację tego zadania na poziomie ponad 17 milionów złotych. Cały projekt pochłonął ponad 22 miliony złotych.

📢 Z mapy Gorlic zniknęło kolejne smaczne miejsce. W Barze pod 9, jak zwykli mówić gorliczanie, były najlepsze pierogi w mieście Kolejny z gorlickich barów odszedł do lamusa. Ostatnio nazywał się nieco z francuska „Żu-Żu”, ale gorliczanie nie dali się ponieść nowince i powtarzali, że idą na obiad na Zawodzie „pod 9”. Ponoć serwowane tutaj były najlepsze mielone z kaszą gryczaną i skwarkami. I pierogi.

📢 Paznokcie na WIELKANOC 2024: żółte, fioletowe, niebieskie, zielone stylizacje paznokci hybrydowych Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Aby świąteczna stylizacja była dopięta na ostatni guzik musisz pamiętać o pięknych wielkanocnych paznokciach. Jeśli szukasz inspiracji na świąteczny manicure hybrydowy dobrze trafiłaś! U nas znajdziesz wyjątkowe wielkanocne wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz co jest teraz modne! 📢 Odeszła Bogusława Błażewicz. Pogrzeb gorliczanki, która przez lata pracowała w Muzeum Ziemi Sądeckiej odbędzie się dzisiaj Dzisiaj w kościele pw. św. Andrzeja Boboli o godz. 15 odbędzie się msza pogrzebowa śp. Bogusławy Błażewicz, 45-letniej gorliczanki przez lata związanej z Nowym Sączem poprzez pracę w tamtejszym Muzeum Ziemi Sądeckiej. Po mszy nastąpi odprowadzenie ciała na Cmentarz Parafialny w Gorlicach. 📢 Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowej, było radośnie i całkowicie na zielono „My jesteśmy przedszkolaki! I dziewczyny i chłopaki!” - śpiewając te słowa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowej rozpoczęły kolejny tydzień, długo przez nich oczekiwany. Osiemnaścioro dzieci uroczyście przysięgało w obecności swoich ukochanych rodziców co dzień rano mieć buzię roześmianą, śpiewać, tańczyć, rysować, ładnie bawić się i fikać oraz wszystko zjadać z talerzyka.

📢 Najpopularniejsze trasy kajakowe w Małopolsce. Propozycja na aktywne spędzenie wiosennego weekendu Choć mówi się, że w marcu jak w garncu, trzeba przyznać że tegoroczna wiosna jest bardzo pogodna. Wiosenna aura zachęca do aktywności fizycznych i spędzania coraz większej ilości czasu na zewnątrz. Dla miłośników obcowania z naturą doskonałą rozrywką może okazać się spływ kajakami. Chociaż do oficjalnego rozpoczęcia sezonu jeszcze trochę czasu pozostało to warto już teraz zapoznać się z najpopularniejszymi spływami kajaków. 📢 Dwóch wykonawców na placu budowy bobowskiego kąpieliska. Teren zostanie przekazany po podpisaniu umów Wprawdzie umowy z wyłonionymi wykonawcami nie zostały jeszcze podpisane, ale wiadomo już, że budową kąpieliska w Bobowej zajmie się dwie firmy. Realizacja inwestycji została bowiem podzielona na trzy części. Dwie pierwsze wykona jedna firma, ostatnią – druga. Samorządowy plan przewiduje, że pierwsze kąpiele odbędą się mniej więcej w połowie przyszłego roku.

