Gorlice. Pierwsza Rada Budowy Strefy Aktywności Gospodarczej. Teren pod przyszłe inwestycje został podzielony na działki Halina Gajda

Dla przyszłych inwestorów przy ulicy Zakole przygotowywany jest teren o powierzchni ponad pięciu hektarów fot. UM Gorlice

Trwają prace projektowe związane z tworzeniem kolejnej w mieście Strefy Aktywności Gospodarczej. Tym razem przy ulicy Zakole, a więc tak naprawdę w sąsiedztwie SAG przy Bieckiej. Do zagospodarowania będzie ponad pięć hektarów terenu podzielonego na działki o różnej powierzchni. Wartość przedsięwzięcia, czyli uzbrojenie terenu, budowa drogi dojazdowej, to ponad 7,3 mln złotych, z czego pięć milionów to zewnętrzne wsparcie ze środków unijnych.