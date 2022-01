Biecz seniorami stoi. W Małym Krakowie otworzony został kolejny, czwarty już klub. Tym razem w Wantuchówce [ZDJĘCIA]

W ramach przedsięwzięcia wymienione zostały wszystkie instalacje, ekipa remontowa usunęła stare tynki, położyła nowe, a następnie pomalowała ściany. Są nowe podłogi i wejście. Seniorzy mają teraz do dyspozycji kilka pomieszczeń – ogólne ze stołami i krzesłami idealne do prowadzenia na przykład warsztatów, drugie o bardziej klubowym charakterze z kanapami, telewizorem, komputerem. Do tego kuchnia, łazienka oraz szatnia. Wedle danych, którymi podpiera się samorząd, seniorzy stanowią około dwudziestu procent populacji gminy.

- Dla wielu z tych osób Klub Senior + jest szansą na obniżenie lęku wobec choroby i niepełnosprawności, podjęcie aktywności, zmniejszenie poczucia izolacji, rozwijanie nowych pasji i zainteresowań, zdobycie nowej wiedzy, poprawę samopoczucia – przekonuje Mirosław Wędrychowicz, burmistrz gminy.

Kluby seniora działają już w Binarowej, Grudnej Kępskiej i Rożnowicach. Gmina stara się o pozyskanie 200 tysięcy złotych na kolejny, tym razem w Libuszy.