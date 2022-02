Zza miedzy. W Parku Zdrojowym w Ciężkowicach nawet w zimie działa tężnia solankowa. Można inhalować się do woli. Brodzić w wodzie też [FOTO]

Zimowa aura w niczym nie przeszkadza Parkowi Zdrojowemu w Ciężkowicach. Zaprasza szeroko otwartą bramą, zaskakuje tuż po jej przekroczeniu. Z daleka bowiem słychać szum wody. Okazuje się, że niewielki zewnętrzny basen z grzybkiem wodnym działa pełną parą. Tak samo, jak wszystkie pozostałe wodne atrakcje w stylu „spacer po kamieniach w wodzie”. Wydaje się więc, że to idealne miejsce dla początkujących morsów. Wystarczy zdjąć buty i skarpetki, by zacząć przygodę z zimną wodą sięgająca kostek. Ku zaskoczeniu działa też tężnia solankowa, bez przeszkód można też spacerować po pozostałej części parku. Gdy zmarzniemy, w zdrojowej kawiarence czeka ciacho i gorąca kawa. Otwarty jest też plac zabaw. Chętnych do korzystania z niego dzieciaków nie brakuje.