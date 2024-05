Więcej dorobią renciści i wcześniejsi emeryci. Od 1 czerwca zmienią się kwoty graniczne przychodów

- Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści - przypomina Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują po uprawnionych do tych świadczeń - dodaje.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń.

Ile można dorobić do emerytury i renty

Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca 2024 r. kwota ta wyniesie 5703,20 złotych. Miesięczne zarobki do tej wysokości nic nie zmieniają w wypłacie świadczenia. Jeśli przychód jest wyższy, to świadczenie odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.