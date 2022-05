Nowe boisko w Wilczyskach było areną pierwszego turnieju Mistrzostw Małopolski w Piłce Ręcznej Plażowej. O punkty walczyły młodziczki Lech Klimek

Tegoroczne zmagania w Mistrzostwach Małopolski w Piłce Ręcznej Plażowej dla młodziczek rozpoczęły na nowo wybudowanym obiekcie w Wilczyskach. Turniej Inauguracyjny o Puchar Burmistrza Bobowej był okazją do uroczystego otwarcia obiektu. Jak podkreślali gospodarze i przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej jest to jedno z najlepszych tego typu boisk w całym województwie. W turnieju wzięły udział: MKS Pałac Młodzieży Tarnów - piłka ręczna dziewcząt i chłopców, SPR Olkusz, UKS Krakowiak Kraków oraz oczywiście gospodynie turnieju - UKS Sęp Wilczyska. Była to świetna okazja, by zapoznać się z tajnikami tej na razie jeszcze niezbyt popularniej, ale bardzo atrakcyjnej dyscypliny.