Najłatwiejsze ciasto ze śliwkami od grupy "My dla Przyszłych Pokoleń". Prawdziwy hit na jesienny stół, bo zajada się nim cała rodzina Halina Gajda

To ciasto znika ze stołu błyskawicznie. Wszystko przez śliwkowy krem i kruszonkę. Panie Renata i Monika z grupy My dla Przyszłych Pokoleń zapewniają, że uda się za każdym razem halina gajda Zobacz galerię (13 zdjęć)

Sezon na śliwki zobowiązuje do ich wykorzystania. O to na wiele sposobów, bo jedni stawiają na ich wersję płynną i zdecydowanie dla dorosłych, inni, jak choćby grupa "My dla Przyszłych Pokoleń" uskutecznia przepisy na śliwkowe ciasta. Tymi może zajadać się cała rodzina. Inspiracją do działania była piosenka o najłatwiejszym cieście na świecie.