Na starcie jubileuszowego XX Biegu Naftowego stanęło 180 biegaczy. Imprezę rozpoczęła sztafeta z lampą Ignacego Łukasiewicza

Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton, organizatora Biegu Naftowego od początku zachęcał, by wszyscy uczestnicy tej sportowej imprezy, trasę pokonali tak, by dobiec do mety. Oczywiście nad bezpieczeństwem wszystkich biegaczy czuwał zespół ratownictwa medycznego, strażacy - ochotnicy i policja.

- To wyjątkowe spotkanie, bo już dwudzieste. O ile z roku na rok uczestników przybywa, to na dystansie 15 km tym razem pobiegnie ponad 40 osób, więcej na 10 km, ale sporą grupę stanowią zawsze ci, którzy do Biegu Naftowego przystępują na najkrótszej pięciokilometrowej trasie w marszu nordic walking. Oni dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem - mówił prezes Maratonu.

Zanim wiceburmistrz Łukasz Bałajewicz zaczął odliczanie do startu, wszyscy czekali na wyjątkową sztafetę. Sprzed kapliczki Chrystusa Frasobliwego na Zawodziu, gdzie w 1854 roku zapłonęła, skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza pierwsza naftowa uliczna lampa na świecie wyruszyli Wojciech Zapłata, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu miejskiego w Gorlicach, Leszek Brzozowski, nasz redakcyjny kolega Marek Podraza i kilku innych biegaczy. Sztafeta miała nie lada zadanie - musiała dobiec na start z zapaloną repliką lampy naftowej. Powitana oklaskami w Siarach zasiliła grupę biegaczy.