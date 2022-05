Moszczenica. Szachy albo warcaby pod chmurką? Tutaj to możliwe. Sami się przekonajcie! [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Wiecie, że w Moszczenicy, w sąsiedztwie obiektów sportowych stoją szachy? I warcaby też? Figury są widoczne z daleka, więc nie ma obaw, że pozostaną niezauważone. Można, a w zasadzie trzeba wejść na planszę, by je przestawiać zgodnie ze strategią. Ci, którzy z szachami radzą sobie średnio, mogą skorzystać z warcabów. Pionki też spore, a więc frajda z samej gry jest już spora. A gdy te rozrywki was zmęczą, możecie przenieść się do siłowni pod chmurką, by poprawić nieco kondycję przed latem.