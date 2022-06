Małastów. Za nami dwie magurskie rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Na trasie spotkamy się za rok

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Wyścigi górskie, gdy patrzy się na nie z boku wydają się być sportem indywidualnym. Tak pewnie jest, ale indywidualny sukces każdego zawodnika nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy tych, którzy kończą swoją pracą w chwili gdy samochód wyścigowy mija linie startu.

Na samym końcu są też ci, którzy dbają, by informacje o wyścigu trafiły do tych, którzy nie mogli znaleźć się osobiście na trasie. To choćby ekipa Piotra Sekuły z Gorlice.tv prowadząca relację na żywo z zawodów czy też biuro prasowe wyścigu gdzie rządził Mariusz Sűss rzecznik prasowy imprezy. To dzięki nim nasz magurski wyścig znany jest daleko poza granicami powiatu.