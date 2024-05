Lodziarnie w Gorlicach. Zobacz miejsca, które kuszą smakiem

Gdzie możesz zjeść lody w Gorlicach?

Jakie lody oferują lodziarnie w Gorlicach?

Robi się je z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. To zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością bardzo zdrowe.

Jak wyglądały początki lodów?

W Renesansie włoski architekt i kucharz Bernardo Buontalenti odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.