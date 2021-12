Łemkowskie Jeruzalem pokazało się w swojej dwudziestej pierwszej odsłonie Lech Klimek

Łemkowskie Jeruzalem to nazwa cyklicznego, artystycznego projektu realizowanego przez Zjednoczenie Łemków już od dwudziestu lat. Inicjatywa znana gorliczanom, chociażby ze słyszenia, ponieważ to właśnie w tutaj, w Gorlicach wszystko się zaczęło. Mityczna nazwa projektu wskazuje na miejsce i permanentne powroty Łemków na utraconą Łemkowszczyznę. Z drugiej mamy do czynienia ze sztuką, dlatego Jeruzalem jest też powrotem do źródeł powstawania i tworzenia kultury. Jak mówią realizatorzy, ma też formę uniwersalną dla wszystkich, formę, w której kultury pogranicza przenikają się nawzajem.