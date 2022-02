Gorlice. Wystawa wojennych pocztówek ze zbiorów Wojciecha Drzymały w Dworze Karwacjanów. To prawdziwe wydawnicze perełki [ZDJĘCIA]

Do 16 marca w Dworze Karwacjanów czynna będzie niezwykła wystawa pod wszystko mówiącym tytułem „Mundury armii austro-węgierskiej”. Ważne jest tutaj, że wszystkie prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Wojciecha Drzymały, gorliczanina, członka Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, kolekcjonera i znawcy epoki okresu cesarstwa austro-węgierskiego.

- Na wystawie można zobaczyć pocztówki z wydawnictw, ale również tak zwane pocztówki fotograficzne - opowiada. - To po prostu zdjęcia, które robili żołnierze, a które później opatrywane były liniami do wpisania adresu i pozdrowień. Były głównie wysyłane do rodzin, więc najczęściej to pojedyncze egzemplarze - opisuje.