Gorlice. Ponad setka szopek zgłoszona na konkurs organizowany przez Gorlickie Centrum Kultury. Zobaczcie najpiękniejsze [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Ponad setka prac została nadesłana na doroczny konkurs szopek organizowany przez Gorlickie Centrum Kultury. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, bo wszystkie powstały wielkim nakładem pracy twórców. Tak naprawdę o zwycięstwie decydowały szczegóły - kompozycja, materiały użyte do ich wykonania oraz ogólną estetykę wykonania pracy. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać do poniedziałku (20 grudnia) w holu GCK.