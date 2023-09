Trwa potężny wysyp prawdziwków w lasach Beskidu Niskiego. Grzybiarze wynoszą z lasów pełne kosze grzybów

Eugeniusz Liana, gorliczanin, który od kilkudziesięciu już lat obserwuje lasy, zapisuje terminy wysypów, a na podstawie faz księżyca wie, kiedy nastąpią kolejne , mówi, że czasu na grzybowe żniwa zostało już niewiele.

- Wysyp ruszył 10 września. Zakończy się za dwa, może trzy dni, czyli 19 września. No chyba, że popada, to czas na grzybobranie w jodłowych lasach się nieco wydłuży. Ale nie ma się co martwić. Przed nami przecież złoty październik i wysyp w beskidzkich buczynach. Zacznie się już 7, może 8 października – zapowiada.