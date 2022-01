Pasjonat historii z Sękowej na tropie rodziny bohaterskiego żołnierza pochowanego w Anglii Lech Klimek

Członek działającej na terenie Wielkiej Brytanii polskiej grupy rekonstrukcyjnej przy grobie porucznika Adama Franciszka Marcinkiewicza. Teraz w pustym miejscy pojawi się tablica z nazwiskiem żołnierza. Na gorlickim cmentarzu spoczywają rodzice i brat porucznika Piotr Hodyra/Aleksander Gucwa Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Aleksander Gucwa z Sękowej to wielki pasjonat historii naszego regionu. Jeśli chcemy wdać się z nim w rozmowę na ten temat, to zawsze lepiej zarezerwować sobie dłuższy czas. Pan Aleksander potrafi długo i wielką swadą opowiadać tym, co go pasjonuje. To on stoi choćby za upamiętnianiem lotników pomnikiem w Krzywej. Nic więc dziwnego, że to właśnie do niego trafiła prośba o odnalezienie rodziny żołnierza pochowanego na cmentarzu w Newark-on-Trent w hrabstwie Nottinghamshire w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się największy polski cmentarz wojenny, tzw. Cmentarz Lotników Polskich. Tam w czasie wojny pochowanych zostało ponad 400 lotników, którzy zginęli na terenie Wielkiej Brytanii.