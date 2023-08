Lipinki. Pomysł na nowy parking ze stacją ładowania elektryków. Grunt pod inwestycję byłby dzierżawiony od parafii

- Teren pod parking znajduje się przy drodze powiatowej w pobliżu kościoła. Przez lata ksiądz proboszcz zadbał o wysypanie terenu materiałami utwardzającymi. Później to zasypane zostało ziemią – przypomina Czesław Rakoczy, wójt gminy. - Po rozmowie z proboszczem, który się kontaktował z kurią, doszliśmy do wniosku, że budowa parkingu w tym miejscu rozwiązałaby problemy z parkowaniem – dodaje.

Bank, szkoła, ośrodek pomocy, przedszkole, spółdzielnia gminna, urząd, duża piekarnia – to główne instytucje, które miałyby z przyszłego parkingu korzystać. Istniejących miejsc, w opinii władz gminy, jest po prostu za mało.

Od parafii w użytkowanie

Zadanie łatwe nie będzie. A już na pewno kosztowne. Jak zaznaczył lipiński samorządowiec, może przekroczyć nawet milion złotych! Wedle zapowiedzi, gmina będzie mogła skorzystać z programu wsparcia finansowego z puli urzędu marszałkowskiego. - Będzie trudno, ale jak to mówią, próba nie strzelba – skwitował. - My ją podejmiemy – zapowiedział dalej.

Formalnie, gmina będzie musiała przejąć teren w użytkowanie. Wstępna koncepcja mówi o okresie dwudziestu lat. Parking w części – od strony drogi powiatowej – miałby być zbudowany przez starostwo. Co do stacji ładowania elektryków, to jej budowa wynika z założeń wspomnianego wcześniej pomocowego programu.

- Nasz wniosek mógłby nie dostać tyle punktów, ile potrzeba i prawdopodobnie byśmy przegrali – wyjaśnia dalej.