Gorlice. W połowie przyszłego roku gotowy ma być model drobnicowca MS Gorlice, jedynego statku w historii miasta [ZDJĘCIA]

Model MS Gorlice powstaje w warsztacie gorliczanina Krzysztofa Hollendra, który o swoim miejscu pracy żartobliwie mówi Stocznia Iwona. Nazwa to oczywiście ukłon w stronę małżonki. Większość pracy już za nim.

- Będzie to oczywiście jednostka pływająca – zapewnia modelarz.

Na dowód pokazuje zamontowane pod pokładem silniki i śrubę. MS Gorlice w wydaniu modelowym został wykonany w skali 1:50, dokładnie według oryginalnej dokumentacji projektowej, którą udało mu się odnaleźć w archiwach stoczni szczecińskiej.

- Gdyby przeciąć model od rufy do dziobu, zobaczymy taki sam przekrój, jaki widać na planach konstrukcyjnych: położenie ładowni, liczba pokładów, rozkład innych pomieszczeń – chwali się.

Pytany o to, co było najtrudniejsze, odpowiada bez zastanowienia: zdobycie owej dokumentacji.