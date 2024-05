Dzień Dziecka na szpitalnym oddziale. Drobne prezenty od Delikatesów Premium, choć na chwilę rozświetliły uśmiechem dziecięce buzie

Dzień Dziecka za pasem, ale niestety nie wszystkim milusińskim będzie dane spędzić go w domu czy na plenerowych imprezach. Są tacy, których to radosne święto zastanie w szpitalnych murach. O nich właśnie pomyślał Maciej Fereńczuk, który od kilku miesięcy prowadzi przyszpitalne Delikatesy Premium. Jak to się stało?

- Po prostu, porozmawiałem z zaprzyjaźnionymi dostawcami, firmami, które z nami współpracują. Opowiedziałem o pomyśle. I nikogo nie musiałem specjalnie przekonywać – opowiada.

Jedni przekazali pluszaki, inni kolorowanki i kredki. Ktoś powiedział: mam pudło drobnych zabawek, przekażę wam. Inny dodał: ode mnie macie słodycze. Wszystkim przyświecała jedna idea: wywołać dziecięcy uśmiech.

- I tak udało się zrobić niemal trzydzieści prezentów – dodaje.

Przedstawicielom Delikatesów towarzyszył Marian Świerz, dyrektor gorlickiego szpitala. Ekipa odwiedziła każdą salę, a dzieci patrzyły na nich z otwartymi buziami. Po pierwszym zdziwieniu większość natychmiast zaczęła sprawdzać, co kryją podarowane im torby. Chwilę później pojawił się tak wyczekiwany uśmiech.