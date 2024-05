Drugi dzień strażackich manewrów. Z płonącego oddziału chirurgii ewakuowanych zostało dwóch pacjentów

Wozy strażackie, wysięgnik, samochód operacyjny, kilkudziesięciu strażaków z JRG i OSP, krótko mówiąc, masa sił i środków została zadysponowana do gorlickiego szpitala: płonęło piąte piętro szpitala, na którym mieści się oddział chirurgii.

- Obsada oddziału podjęła próbę bezpiecznej ewakuacji wszystkich pacjentów – relacjonuje Dariusz Surmacz, oficer prasowy KP PSP w Gorlicach.

Udało się to w przypadku większości pacjentów, ale rozwijający się pożar sprawił, że w salach pozostały dwie osoby.

- Konieczne było użycie podnośnika – dodaje.

Na szczęście wszystko, to były tylko ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków z PSP i OSP w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, połączone z rozpoznaniem operacyjnym obiektu. Pozorowana akcja ratunkowa była także okazją do przećwiczenia współpracy personelu medycznego ze strażakami uczestniczącymi w ćwiczeniach.