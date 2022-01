Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej ma już swoich fanów. Można do nich dołaczyć i ćwiczyć za darmo

- Centrum Aktywnego Wypoczynku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Bobowej, którego głównym celem jest upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia, to miejsce przyjazne i otwarte przez 7 dni w tygodniu, gdzie bezpłatnie można korzystać z urządzeń sportowych przez osoby w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej - mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej.

W nowoczesnym budynku jest wielofunkcyjna sala z siłownię zawierającą 20 stanowisk do ćwiczeń. Są m.in. bieżnie, rowerki, orbitreki, atlasy, steppery, drążki do podnoszenia, hantle.

- Od momentu otwarcia tj. czerwca 2021 r. codziennie przekonujemy się, że jest to miejsce do którego z każdym dniem przybywa więcej zainteresowanych, którzy w miłej i życzliwej atmosferze spędzają czas. Do tej pory swoje konto klienta utworzyły 233 osoby, które aktywnie ćwiczyły przez 2400 godzin - dodaje burmistrz Bobowej.