W Wapiennem zakwitły właśnie ogrody kobiet Napoleona. Najpiękniejszy jest Hortensji. Uzdrowisko przyciąga bielą i zapachem kwiatów

W Wapiennem kwitną szpalery róż na deptaku zwanym „Promenadą Napoleońską”. Pięknie jest w ogrodach Laury, Hortensji i Marysieńki, zieleńcach nazwanych tak od imion kobiet Napoleona, miał się w maleńkiej wsi zatrzymać wraz ze swoimi żołnierzami, wracając z Moskwy. Tu Wielka Armia Napoleona regenerowała siły i już wtedy korzystała z licznych kuracji.

- Zapraszam do najmniejszego uzdrowiska w Polsce do Wapiennego w gminie Sękowa. Jest to uzdrowisko, którego początek datowany jest na czasy napoleońskie. Podobno żołnierze Napoleona, wracając spod Moskwy, tutaj właśnie reperowali swoje zdrowie, tutaj nabierali sił. Wtedy już w Wapiennem było 200 wanien i było to duże uzdrowisko. Potem historia różnie się z tym miejscem obeszła, ale staramy się przywrócić i urok i piękno tego miejsca - mówi Małgorzata Małuch wójt gminy Sękowa.