Trwa wycinka drzew na skarpie przy gorlickiej bazylice. Wysokie tuje i świerki zagrażały wzmocnieniom

- Na wakacjach poprosiliśmy o ekspertyzę budowlaną i ocenę stanu wzmocnień skarpy podkościelnej i wpływu drzewostanu na stateczność skarpy - podał w ostatnią niedzielę podczas ogłoszeń parafialnych ks. Stanisław Ruszel, proboszcz gorlickiej bazyliki. - Po dokonaniu ekspertyzy otrzymaliśmy nakaz wycinki istniejącego drzewostanu, gdyż jak czytamy „w niedalekiej przyszłości i pod wpływem warunków atmosferycznych nastąpi upadek drzew. Spowoduje to zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów i znaczne straty finansowe”. Właśnie przystąpiliśmy do porządkowania skarpy - mówił do wiernych.

Prace dobiegają już końca, zniknęły duże świerki i tuje. To jednak jeszcze nie koniec wycinki. Na skarpie widać jeszcze drzewa oznaczone do wycięcia.

Jak na naszych łamach podawał Tomasz Pruchnicki, problemy techniczne związane z konstrukcją kościoła zaczęły się od samego początku jego budowy. Dlatego w lipcu 1930 roku profesor Józef Gałęzowski zaproponował sposób kotwienia bryły kościoła.