Spieszcie się na lodowisko. Dzisiaj ostatnie ślizgawki w tym sezonie. Kolejny ma ruszyć już w połowie listopada

Nie istotne czy świeci słońce, czy pada deszcz. Miejska ślizgawka od połowy lutego pracowała do dzisiaj nieprzerwanie. Zadaszone lodowisko w Gorlicach zyskało sobie dość liczną grupę amatorów. Codziennie na łyżwy przychodziło tutaj nawet około 1300 osób, czyli o ponad 400 więcej niż jeszcze w ubiegłym sezonie. Szczególnie tłoczno było na popołudniowych ślizgawkach, dlatego w ferie zimowe Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach uruchomił dodatkową jazdę od godziny 20 do 21. Dzisiaj sezon dobiega końca, ale Mariusz Duszowicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach już zapowiada kolejny.

- Mamy połowę, marca 2024 i właśnie w najbliższy dzisiaj zamykamy tegoroczny sezon zimowy. Był to bardzo udany sezon przynajmniej dla nas, dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale myślę, że i dla Gorlic z tego względu, że udało się z początkiem ferii uruchomić zadaszony już obiekt lodowiska. Dzięki temu sporo mieszkańców, ale i przyjezdnych miało możliwość skorzystania w dużo lepszych warunkach z tego obiektu. - mówi dyrektor Duszowicz. - Warunki atmosferyczne nie miały takiego dużego wpływu na to, jak kształtowało się obłożenie tego obiektu. Jeżeli chodzi o obłożenie, było bardzo duże. Na feriach kształtowało się to około 1300 osób. Dziennie po feriach nieco się zmniejszyło, natomiast sporo szkół korzysta cały czas do południa z lodowiska. Żegnając się z tym sezonem z optymizmem, zapraszam na już kolejny najprawdopodobniej w połowie listopada. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą, będziemy tworzyć płytę lodowiska - dodaje dyrektor.