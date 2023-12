Siatkarze z Gorlic zanotowali falstart w Tarnowie, ale nadal są wiceliderem 1. ligi

Goście z miasta nad Ropą w pierwszym oraz w trzecim secie mieli co prawda piłki setowe, ale niestety tym razem nie potrafili pomóc szczęściu i to co kiedyś sprytnie przchylali na swoją szalę, teraz padało łupem gospodarzy, którzy byli po prostu bardziej skuteczni i czujni.

- Nie da się ukryć, że drużyna z Tarnowa prezentowała się na boisku hali MDS-u lepiej od naszych siatkarzy, zwłaszcza w grze obronnej. Gdy do tego dołożymy jeszcze szczęśliwą zagrywkę meczową w boczną linię boiska, a jak wiadomo szczęście sprzyja lepszym, to ta wygrana drużyny Iskierki była całkowicie zasłużona – nie krył trener Kozłowski.

Tarnowianie zdołali więc zrewanżować się gorliczanom za listopadową porażkę 1:3.