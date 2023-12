Niebawem do drzwi wielu domów w gminie Łużna zapukają pracownicy socjalni. Będą rozwozić do swoich podopiecznych świąteczne paczki

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W te założenie idealnie wpisuje się choćby wspieranie najbardziej potrzebujących w okresie świąt. Tak właśnie działa GOPS w Łużnej.

- Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas jedności, braterstwa i szeroko rozumianej solidarności - mówi Przemysław Wszołek, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Łużnej. - Samorząd gminy Łużna kierując się potrzebami mieszkańców, przygotował paczki dla tych, którzy z różnych względów znaleźli się obecnie w trudniejszej sytuacji - dodaje.

Przez kilka godzin siedziba Klubu Senior+ w Łużnej zmieniła się w swoisty magazyn, niczym ten Świętego Mikołaja. W rolę pomocników Świętego Mikołaja tym razem wcielili się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Łużnej. To właśnie oni zajmowali się pakowaniem podarunki pilnując by w każdej paczce znalazł się dokładnie taki sam zestaw prezentów..

Do mieszkańców trafią nie tylko artykuły spożywcze ale także produkty chemiczne. W tym roku obdarowanych zostanie blisko 50 rodzin z terenu gminy.

W najbliższych dniach pracownicy GOPS Łużna odwiedzą mieszkańców aby przekazać im wraz z życzeniami świąteczne podarunki od Gminy Łużna.