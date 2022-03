Łemkowie w jedności z Ukrainą. Goszczą uchodźców, organizują zbiórki, wysyłają na front jedzenie i lekarstwa

Ola jest nauczycielką języka angielskiego w szkole podstawowej we Lwowie. Do Gorlic przyjechała z 14-letnim synem Sewerynem i 7-letnią córką Dzweryslawą. Mąż został w Ukrainie. Marta we Lwowie zostawiła męża i najstarszego syna - Romana. W Centrum Kultury im. Ihora Antonycza jest teraz jej dom. Tutaj są z nią dzieci - 15-letnia Solomija, 12-letni Luka, 6-letni Mateji i trzyletni Marko.

Mężowie obydwu kobiet nie są na froncie. Zostali w swoich domach we Lwowie i zgodnie z wytycznymi państwa dbają o zaplecze dla frontu, dla atakowanych miast i jego mieszkańców.

- W wielkich halach zakładów cementowych we Lwowie teraz odbywa sie rozładunek pomocy humanitatnej dla walczącej Ukrainy. Nasi chłopcy, rozładowuja tiry, dzielą pomoc według wytycznych, przerzucając ręcznie w ciągu dnia nawet 5-6 ton. To ważne, bo pomoc jest rozdzielana trafia tam, gdzie jest potrzebna - mówi Ola.

Natalia Hładyk ze Zjednoczenia Łemkóe, która koordynuje akcję pomocy swoim przyjaciołom z Ukrainy przez cztery lata studiowała malarstwo na narodowej Akademii SZtuk Pięknych we Lwowie.

- Mam tam wielu znajomych, przyjaciół, włąśnie z czasó studiów. Przez ponad 30 lat organizowania Watry w Zdyni przez scenę też przewinęło się przecież setki zespołów z Ukrainy.