Jak przyrządzić letni obiad z łąki, czyli chwaściane naleśniki po biecku. Bogactwem dania są zioła które zbiera Lucyna Przybycień

Jak się okazuje, przycięte pędy malin wystarczy pociąć na drobne kawałki i zagotować. Już kilka minut parzenia wystarczy, by napój nabrał pięknego koloru i malinowego aromatu. W ten sam sposób, herbatę można przyrządzić uzywając gałązek wiśni.

- Wiele jest takich opowieści naszych babć dziadków, które mówią o tym, co kiedyś wykorzystywali, a my o tym już nie pamiętamy. Zachęcam, by o tym przypominać i z dobrodziejstwa ziół korzystać o każdej porze roku - mówi na koniec.