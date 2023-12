Jak choinka to tylko z lasu. Od wczoraj świąteczne drzewka można kupić w Nadleśnictwie Gorlice. Dzisiaj drzewko będzie można dostać za krew

Wszystkie sprzedawane tutaj choinki to drzewa wycięte z upraw leśnych w ramach czyszczeń. Te wykonuje się przez kolejne 20-30 lat życia młodego lasu, usuwając część uprawy, by las rozwijał się zdrowo. I tak na przykład po zasadzeniu od 4 do 8 tys. jodeł na hektarze w tym czasie ilość drzewek zmniejsza się nawet o połowę, czyli od 2 do 4 tys. drzew. Wszystkie te, które leśnicy pozyskali, trafiają do naszych domów, właśnie jako choinki.

Przedświąteczna sprzedaż tych drzewek potrwa w Nadleśnictwie Gorlice do 22 grudnia.

- W Nadleśnictwie Gorlice rozpoczęliśmy sprzedaż choinek. Choinki pochodzą prosto z lasu i są świeżo cięte. Zostały pozyskane z naszych upraw i młodników leśnych. Pochodzą one z zabiegów pielęgnacyjnych, gdy rozrzedzamy młodniki w celach hodowlanych. Drzewka, które się nadają do wystroju naszych domów i innych miejsc są właśnie sprzedawane. Choinki można nabyć niemal do samych świąt, bo do 22 grudnia. Chyba że wcześniej skończy się przygotowany zapas - mówi Konrad Barczyk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice. - Natomiast jutro, chciałem wszystkich zachęcić i zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Choinka dla życia. Polega ona na tym, że każdy, kto jutro honorowo odda krew w gorlickim centrum krwiodawstwa, w zamian może otrzymać choinkę od leśników, właśnie taką naturalną, prosto z lasu - dodaje nadleśniczy.

Jutro leśnicy będą prowadzić akcję przy gorlickim szpitalu od godz. 7 do godz. 12. Każdy, kto odda krew w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorlicach otrzyma żywe drzewko.