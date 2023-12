Choinka dla Życia. W akcji Nadleśnictwa Gorlice oraz koła HDK Leśnik wzięło udział ponad 40 krwiodawców. Zebrano prawie 20 litrów krwi

Do punktu rejestracyjnego w gorlickim oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zgłosiło się dzisiaj 48 osób, z czego tylko czwórka nie została zakwalifikowana do donacji. Tym samym udało się zebrać prawie 20 litrów krwi. Sporą część krwiodawców stanowili właśnie leśnicy. Przyjechali, by pokazać własnymi osobami, że idea krwiodawstwa jest naprawdę ważna.

Nadleśnictwo Gorlice przygotowało na akcję 50 drzewek. Do wyboru były jodły i świerki. Każdy, kto dzisiaj oddał krew, mógł zabrać do domu żywe świąteczne drzewko. Ci, którzy drzewka nie chcieli, mogli się poczęstować domowymi ciasteczkami i zimową gorącą herbatką.

Współorganizatorem akcji był klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Leśnik”. Dzisiejsze przedsięwzięcie nie jest jedynym tego typu. W okresie wiosennym prowadzona jest bliźniacza akcja, tyle że za oddaną krew można dostać sadzonkę.