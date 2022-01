Ignacy Łukasiewicz - szejk z Galicji, aptekarz, filantrop. Gdy przybył do Gorlic był przybył do Gorlic, był już wynalazcą

Kiedy Ignacy Łukasiewicz przybył do Gorlic, był już wynalazcą i człowiekiem sukcesu, który oświetlił szpital lwowski lampami naftowymi swojej konstrukcji. Przez to umożliwił przeprowadzenie operacji w nocy dr. Zaorskiemu i uratowanie chorego o nazwisku Holecki.

Pewną zagadką jest, dlaczego wybrał Gorlice. Istnieje wiele przypuszczeń. Jedni twierdzą, że była to propozycja księcia Stanisława Jabłonowskiego z Kobylanki, zajmującego się wówczas otrzymywaniem asfaltu z ropy naftowej, który chciał, aby pracować wspólnie nad destylacją nafty, mając pod ręką jej źródła”. Inni zaś, że namówił go do przyjazdu do Gorlic przyjaciel aptekarz Walery Rogawski. Zapewne i bliskość pokładów ropy naftowej, jak i możliwości objęcia posady farmaceuty w Gorlicach zadecydowała, że przybył do naszego miasta.