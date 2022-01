Gorlickie. Przygotowujemy jubileuszowe atrakcje. Czy Rok Łukasiewicza wypromuje region w kraju, a może nawet za granicą? Halina Gajda

Zaczął się dedykowany Łukasiewiczowi rok. Dla Gorlickiego może to być ostatnia szansa na to, by uświadomić reszcie kraju, że jesteśmy, istniejemy, mamy bogatą naftową historię, która mogłaby być kanwą scenariusza oscarowego filmu. Co robią nasze samorządy? Hollywoodzkiej produkcji nie zamierzają wprawdzie kręcić, ale zapewniają, że przygotowują się – tak brzmi najczęstsza odpowiedź ich włodarzy.