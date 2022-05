Gorlice. Teatr Migro z piękną opowieścią o miejscach, ludziach, przedmiotach, które jeszcze chwilę temu były teraźniejszością [ZDJĘCIA]

Teatr Migro powstał trzy lata temu w Krakowie. Do życia powołały go Monika Kozłowska i Justyna Wójcik.

- Sceną Teatru Migro są ulice, place, skwery małych miasteczek i dużych miast. W przedstawieniach teatru nie ma słów: jest gest, taniec, mimika, a więc język teatru czytelny dla każdego widza. Nazwa „Migro” odnosi się do wędrownego charakteru zespołów ulicznych, ale podkreśla także tematykę, którą zainteresowani są artyści teatru: temat migrujących społeczności, przypadkowych spotkań w naszej codziennej drodze – czytamy na stronie teatru.

Artyści byli w Gorlicach przed rokiem. Wówczas przyjechali do nas z dwoma spektaklami - „Drom – ścieżkami Romów” oraz „Ławka”. Tegoroczny - „Echa” to swoista opowieść z fotografii, która ożywa na oczach widzów, przenosi ich do przeszłości różnych kultur, narodowości, wyznań. To także opowieść o migrowaniu, przesiedleniach, o tym, co w ostatnich tygodniach wróciło do nas z wielką mocą.