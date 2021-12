Gorlice. Sukces akcji charytatywnej na jarmarku bożonarodzeniowym. Na leczenie Kuby Misia udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych Halina Gajda

Od kilku tygodni trwa akcja charytatywna na rzecz Kuby Misia, siedemnastolatka z Gorlic, który zachorował na autoimmunologiczne zapalenie mózgu fot.halina gajda

Ponad 15 tysięcy złotych udało się zebrać podczas świątecznego jarmarku na rzecz Kuby Misia. Do kolejny krok do tego, by wesprzeć nastolatka w jego walce o zdrowie. Pomogli niezawodni w takich chwilach instruktorzy z Gorlickiego Centrum Kultury oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach, którzy przez kilka dni robili świąteczne stroiki.